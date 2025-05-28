Odunpazarı Belediyesi\'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde kurban kesimi yapabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamlarken, bayram süresince Odunpazarı halkına ücretsiz ve çağdaş kurban kesim hizmeti sunulacak.

Küçükbaş kurbanlıkların kesimi, Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi üzerinde yer alan Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde oluşturulan özel alanda gerçekleştirilecek. Kesim alanında hijyen kurallarına azami özen gösterilecek; alan, veteriner hekim ve din görevlisinin gözetiminde hizmet verecek. Ayrıca, kasap, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve zabıta da kesim sırasında görev başında olacak. Vatandaşların kurbanlarını rahatlıkla ve hijyenik şartlarda kesebilmeleri için belediye tarafından poşet dağıtımı da yapılacak. Hizmetlerin tamamı, Odunpazarı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulacak. Kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların önceden randevu alması gerekirken, randevular Odunpazarı Belediyesi Halk Masası üzerinden alınabilecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halkın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı ve mutlu bir bayram diledi. - ESKİŞEHİR