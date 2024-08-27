Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, 'The Voice Of The Wood' sloganıyla gerçekleşecek Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve 'Flame Of The City' sloganıyla düzenlenecek Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın 29 Ağustos Perşembe günü festival yürüyüşü ile başlayacağını duyurdu.

27.08.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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'The Voice Of The Wood'-Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleşen Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Odunpazarı Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 29 Ağustos Perşembe günü Festival yürüyüşü ile başlayacağı açıklandı.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgede iki uluslararası festivali eş zamanlı düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. 'The Voice Of The Wood' - Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleştirilen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile 'Flame Of The City' - Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 29 Ağustos Perşembe günü festival yürüyüşü ile başlayacak. Saat 17.00'de Hamamyolu Köprüsünden başlayacak festival yürüyüşü, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sona erecek.

Her 2 festivalin de 7'ncisi gerçekleşecek

Festival yürüyüşünün ardından 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Her 2 festivalin de 7'ncisi gerçekleştirilip tarihi bölgenin bir köşesinden tokmak sesleri yükselirken, bir diğer köşesinde toprakla ateşin büyülü dansı sergilenecek. Eş zamanlı planlanan Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı 30 Ağustos - 7 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

"Geleneksel sanatın ustalarıyla bir araya gelme fırsatını yakalayacağınız bu festivale tüm halkımızı davet ediyoruz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Kültür ve sanatın kalbi olan Odunpazarı'nda bu yıl iki festivali bir arada gerçekleştiriyoruz. Geleneksel sanatlarımızın ve zanaatkarlarımızın değerini yaşatmak ve bu zengin kültürü geleceğe taşımak amacıyla düzenlediğimiz bu festivalde birbirinden değerli sanatçılarımızın eserlerini yakından inceleyebilecek, pişirim tekniklerinin inceliklerine tanık olabileceksiniz. Sanatın insanları birleştiren gücüne inanıyorum. Bu festivalin hem kültürümüze hem de sosyal yaşamımıza büyük katkı sağlayacak. Ahşap ve seramik ustalarımızın, el emeği göz nuru eserlerini sergileyeceği, pişirim tekniklerini paylaşacağı ve geleneksel sanatın ustalarıyla bir araya gelme fırsatını yakalayacağınız bu festivale tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Başlıyor - Son Dakika
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