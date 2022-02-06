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Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor - Son Dakika

Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor

06.02.2022 09:47
Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte tarihi Odunpazarı Bölgesi boş kaldı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte tarihi Odunpazarı Bölgesi boş kaldı. Bölgedeki bazı esnaflar, siftah yapamadan günü bitirdiklerini ifade ederek, sıcak havaları özlemle beklediklerini belirtti.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel açıdan önemli yerlerinden biri olarak bilinen, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Odunpazarı Bölgesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle boş kaldı. Normal şartlarda ziyaretçi yoğunluğunun olduğu tarihi bölgedeki bazı esnaflar, soğuk havalar nedeniyle müşteri bulmakta zorlanıyor. Bazı günler siftah dahi yapmadan kepenk kapattıklarını belirten bölge esnafı, havaların ısınmasıyla işlerin düzeleceğini umut ediyor.

"Yaza göre işlerimiz yüzde 80 düştü diyebiliriz"

Odunpazarı'nda takı ve cam ev aksesuarları satan İrfan Bayındır, hafta sonu olmasına rağmen satışların kötü olduğunu söyledi. Havaların düzelmesiyle birlikte işlerin de iyiye gideceğini belirten Bayındır, "Havaların soğuk gitmesi işlerimizi düşürdü. Bazı günler siftah yapmadan bile dükkanımızı kapatıyoruz. Yaza göre işlerimiz yüzde 80 düştü diyebiliriz. Bugün hafta sonu olmasına rağmen insan yok. Yaza doğru işlerimiz düzelir diye ümit ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor
Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor
Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor
Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor
Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor
Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor

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Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Odunpazarı esnafı havaların ısınmasını bekliyor - Son Dakika


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