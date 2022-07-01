Odunpazarı'nda, Duayen Gazeteci Bülent Özyazıcı'nın Onuruna Gece Düzenlendi

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Sanatçıya Vefa Çalışma Grubu, meslek hayatında 50 yılı geride bırakan duayen gazeteci Bülent Özyazıcı onuruna gece düzenledi. Eskişehir'in siyaset ve basın dünyasından birçok ismin bir araya geldiği gecede, ailesi ve sevenleri Özyazıcı'yı yalnız bırakmadı.

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi Sanatçıya Vefa Çalışma Grubu, meslek hayatından 50 yılı geride bırakan duayen gazeteci Bülent Özyazıcı için vefa gecesi düzenledi. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen geceyi, Mehmet Sadık Bozkurt sundu. Geceye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Çuhadar, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile Özyazıcı'nın ailesi, sevenleri ve gazeteciler katıldı.

İlk imzalı haberi 15 Mayıs 1972'de yayınlanan Özyazıcı, konuşmasında sık sık anekdotlara yer verdi. Habercilik, basın özgürlüğü ve köşe yazarlığı ile ilgili açıklamalar da yapan Özyazıcı, son günlerde gazetecilerin 'sansür yasası' olarak adlandırdığı 'Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' başlıklı teklife de değindi. Özyazıcı, "Umuyorum bu yasa çıkmayacak. Dolar 30 lira olacak derseniz yalan haber oluyor. Dolar 15 liraya düşecek derseniz, aslında o da yalan haber ama yalan habere girmiyor. Gazeteciler Federasyonu ve diğer meslek örgütleri İstanbul'da, Ankara'da çalışmalar yürütüyor. Bu yasayı çıkarttırmamaya çalışıyor arkadaşlarımız, biz de onlara destek veriyoruz" dedi.

Gecede konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, gazetecilik mesleğine 50 yılını vermiş Bülent Özyazıcı'yı bilinmeyen yönleri ile vatandaşlarla buluşturmanın kent konseyinin görevi olduğunu belirtti. Bu gecenin, Odunpazarı Kent Konseyi için çok önemli olduğunu ifade eden Kumru, Özyazıcı'ya teşekkür etti.

Bülent Özyazıcı'nın kalemiyle, yüreğiyle ve kişiliğiyle her zaman basına örnek olduğunu kaydeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Çuhadar, Özyazıcı'nın hiçbir zaman kalemini ve düşüncesini satmadığının altını çizdi. Özyazıcı'nın haberleri ile Eskişehir'i aydınlattığını söyleyen Çuhadar, Özyazıcı'nın 50'nci meslek yılını kutladı.

Konuşmasına, 'Bülent Ağabey' diyerek başlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Özyazıcı'yı, "Belli bir mücadelenin içinde gördüğüm, tanıdığım ve takdir ettiğim bir dostumuz" cümleleri ile tarif etti.. Başkan Kurt, "50 yıl ayakta durmak da Bülent Özyazıcı'ya yakışır. Odunpazarı Kent Konseyi'nin bu vefa geceleri, bizi duygulandırıyor ancak iyi de oluyor. Hem tarihe belge bırakıyor, hem de dostlarımız sağlıklı iken onları anıyoruz, takdir ediyor ve sevgimizi anlatıyoruz" dedi.

Gecede, Odunpazarı Belediyesi müzisyenlerinden Gönül Onar, Özyazıcı'nın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Aile üyeleri adına Özyazıcı'nın kendisi gibi gazeteci olan oğlu Çağlar Özyazıcı konuştu. Böyle bir geceyi düzenlediği için Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi'ne teşekkür eden Özyazıcı, "Gazetecilik gibi bir meslekte 50 yılı geride bırakmak, 50 yıl buyunca çizgisinden taviz vermeden; dürüst, tarafsız ve onurlu bir biçimde sürdürmek kolay değil. Her zaman onu örnek aldım, almaya da devam ediyorum. Onun izinde bu mesleği en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. 50'nci yılı kutlu olsun. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, duayen gazeteciler Rıdvan Uysal ve Hüsnü Aslan'da gecede konuşma yapan diğer isimler oldu. İsmail Kumru, Nihat Çuhadar, Başkan Kurt ve Yılmaz Karaca konuşmalarının ardından Bülent Özyazıcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.