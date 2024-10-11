Odunpazarı'nda Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası Açıldı - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası Açıldı

Odunpazarı\'nda Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası Açıldı

Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi'nde açtığı Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası ile çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Kazım Kurt, iklim değişikliği ile mücadelede bireylerin rolleri üzerine vurgu yaptı.

11.10.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı Hamamyolu Caddesi'ne Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası'nın açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Hep birlikte doğamıza sahip çıkmalıyız. Her birey, atıklarını azaltarak, enerji tasarrufu yaparak ve suyu bilinçli kullanarak bu mücadelede rol alabilir" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmaya ve toplumda çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak; Odunpazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü sürdürülebilir bir dünya için Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası açtı. Hamamyolu Caddesi'nde açılan Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplaması Noktası'nın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kurt da karbon ve su ayak izini hesapladı

Vatandaşlar, Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası'na büyük ilgi gösterdi. Başkan Kurt ve vatandaşlar, hesaplama noktasında bulunan bilgisayarlarda karbon ve su ayak izini hesapladılar. Belediyenin öz kaynakları ile hazırlanan bu hesaplama noktası, Eskişehir'de belediyeler arasında ilk kez Odunpazarı Belediyesi tarafından uygulandı.

"Doğamıza sahip çıkmalıyızı"

Açılışta konuşan Başkan Kurt, dünyanın bütün ülkelerinin ciddi anlamda bir iklim krizi yaşanmak üzere olduğuna dikkat çekti. Herkesin önlem alması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Herkes kendisini geleceğe göre hazırlayacak. Avrupa'da birçok ülke 2030'da bazıları da 2050'de bu işi bitirmeye kararlı. Biz de hem diğer etkinliklerimizle hem de bugün yaptığımız etkinlikle hemşehrilerimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Daha dikkatli olursak, daha avantajlı oluruz. Örneğin, daha çok yürürsek, toplu taşıma araçlarını daha çok kullanırsak, suyu daha az kullanırsak, bulunduğumuz doğaya katkılarımız olur. Burada da sembolik bir hazırlık yaptı arkadaşlarımız, vatandaşlarımız kendilerini test edecek. Sonuçta ne kadar tüketim yaptığını ve çevreye ne kadar zarar verdiğini görecek. Ona göre dikkatli olacak. Hep birlikte doğamıza sahip çıkmalıyız. Her birey, atıklarını azaltarak, enerji tasarrufu yaparak ve suyu bilinçli kullanarak bu mücadelede rol alabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama Noktası Açıldı - Son Dakika

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