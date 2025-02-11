Odunpazarı\'nda \'Kulağınıza Küpe Olsun\' Atölyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temasıyla Başladı

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Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kulağınıza Küpe Olsun' atölyesi, her ay farklı bir konuyla gerçekleştirilecek etkinlikler serisinin ilkini toplumsal cinsiyet eşitliği temasıyla başlattı.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk atölyenin yürütücülüğünü Sosyal Hizmet Uzmanı Ece Öztop üstlenirken, etkinlik sırasında katılımcılar geri dönüşüm malzemelerinden küpe yapımı gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı atölye boyunca Sosyal Hizmet Uzmanı Ece Öztop ve Psikolog Ezgi Gündoğdu, interaktif bir sohbet ile toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatarak farkındalık oluşturdu. Yıl boyunca farklı zamanlarda ve çeşitli mekanlarda düzenlenecek Kulağınıza Küpe Olsun atölyesi, değişen konu başlıkları ve katılımcılarla devam edecek. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği bu etkinlik dizisi, toplumsal farkındalığı artırmayı ve katılımcılarına hem el becerisi kazandırmayı hem de sosyal konular üzerine düşünme fırsatı sunmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR