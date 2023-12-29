OEDAŞ, yeni yılda planlı kesinti yapmayacak

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, yeni yıla girerken güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri planlı kesinti yapılmayacağını duyurdu.

Dış faktörlerden kaynaklanabilecek muhtemel arızalara karşı hizmet verdiği 5 ilde toplam 458 kişilik ekip oluşturan OEDAŞ, ana kontrol merkezi ile uzaktan; arıza, bakım ve onarım ekibi ile arıza olan bölgede çalışma yapacak. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bölgede hayatına dokunduğu yaklaşık 3 milyon kişiye yeni yıla girerken güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldı. Buna göre 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri planlı kesinti yapılmayacak. OEDAŞ, dış faktörlerden kaynaklanabilecek muhtemel arızalara karşı hizmet verdiği beş ilde toplam 458 kişilik ekip oluşturdu. Böyle bir durumda ilk etapta ana kontrol merkezi devreye girecek ve OEDAŞ'ın dağıtım merkezlerinin yüzde 44'ünde, trafolarının ise yüzde 99'unda kurulu olan SCADA sistemi ile uzaktan müdahale gerçekleştirecek. Yerinde müdahale gereken durumlarda ise arıza, bakım ve onarım ekibi en kısa sürede çalışma yapacak.

24 saat kesintisiz erişim, hızlı çözüm

Tüketiciler yılbaşında, 7 gün 24 saat hizmet veren 'ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, 'OEDAŞ 186' mobil uygulaması, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçip arıza bildirimi veya diğer taleplerini iletebilecek. - ESKİŞEHİR