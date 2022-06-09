Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı - Son Dakika
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Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı

09.06.2022 09:05

Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı Oğlu adına açılan sınıfa girerek öğrencilerle bir araya gelen anne, duygusal anlar yaşarken, çocuklara sarılınca kendi evladına sarılmış gibi hissettiğini aktardıMERSİN Mersin Erdemli'de önce eşini...

Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı

Oğlu adına açılan sınıfa girerek öğrencilerle bir araya gelen anne, duygusal anlar yaşarken, çocuklara sarılınca kendi evladına sarılmış gibi hissettiğini aktardı

MERSİN Mersin Erdemli'de önce eşini rahatsızlığı nedeniyle sonra 14 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybederek 9 ayda iki büyük acı yaşayan anne, çocuğunun bitirdiği ortaokula robotik kodlama atölyesi yaptırdı.Oğlu adına açılan sınıfa girerek öğrencilerle bir araya gelen anne, duygusal anlar yaşarken, çocuklara sarılınca kendi evladına sarılmış gibi hissettiğini aktardı.

Erdemli Belediyesi personeli 50 yaşındaki Emel Gürhan, geçtiğimiz yıl Ocak ayında rahatsızlığı nedeniyle önce kocasını, 9 ay sonra ise trafik kazasında 14 yaşındaki oğlu Bekir'i kaybederek iki büyük acı yaşadı. Yaşadığı acılara rağmen çocuğunun adının yaşatmak isteyen anne Gürhan, başka çocuklara fayda sağlamak için Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'le görüşerek bir şeyler yapmak istediğini aktardı. Müdür Açıkyörük'ün önerisi ile robotik kodlama atölyesi yapmaya karar veren anne Gürhan, kısa sürede hem yakınlarının hem de çevresindeki arkadaşlarının desteğini de alarak tam donanımlı bir sınıf hazırlattı. Bekir Gürhan'ın ismi verilen atölye Kaymakam Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer ilçe protokolünden davetlilerin katılımı ile açılarak eğitime başladı. Oğlu adına açılan sınıfa girerek öğrencilerle bir araya gelen anne de hem duygusal anlar yaşadı hem de çocuklara sarılarak kendi evladına sarılmış gibi hissederek içi ferahladı. Açılan robotik kodlama atölyesinde eğitim gören çocuklarda Bekir abilerine rahmet dilerken, annesine ise teşekkür etti.

"Acım bitmese de biraz içim ferahlayacak"

28 Ekim 2021 tarihinde oğlunu elim bir trafik kazasında kaybettiğini anımsatan anne Emel Gürhan, "Oğlum Kocahasanlı Ortaokulu'nu bitirdikten sonra 2021 yılının Eylül ayında METEM'e 9. sınıfa kaydoldu. Fakat 28 ekim 2021 tarihinde akşam elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti, 14 yaşında tek evladımdı. 9 ay önce de eşimi, babasını da kaybetmiştim. Bir yılda, 9 ayda 2 acı çok ağır geldi. Ama evlat acısı daha fazla geldi. İçim yanıyor, ama 'oğlumun adını yaşatmak için nasıl bir şey yapabilirim' dedim. İlçe milli eğitim müdürümüzle görüştüm. O da bana bu şekilde bir öneri sundu. Bir robotik kodlama atölyesi var, imkanınız var mı yapabilir misiniz dedi. Peki hocam dedim resmi işlemlerimize başladık. Allah herkesten razı olsun. Hayatta tektim ama tek değilmişim. O kadar çok sevenim varmış ki, hep beraber bu sınıfı yaptık. ve öğrencilerimizin hizmetine açtık. İnşallah bir Bekir değil, buradan bin Bekir çıkacak. Oğlumun adı hep yaşayacak. Acım bitmese de biraz içim ferahlayacak. Evlat acısını Allah'ım hiç kimseye vermesin, bir anneye yaşatmasın" diye konuştu.

Bir yıl önce mezun olan Bekir'in elim bir trafik kazasında vefat ettiğini belirten Kaymakam Avni Kula'da," Onun anısını yaşatmak amacıyla annesi tarafından okulumuza böyle bir robotik kodlama atölyesi kazandırıldı. Ben Bekir kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Tüm sevenleri ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bekir kardeşimizin adı burada yaşayacak"

İki büyük acı yaşayan Emel Gürhan'ın belediyeden mesai arkadaşları olduğunu aktaran Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da, "Gençlerimizin teknolojiye erişmesi, teknolojik imkanlardan en güzel şekilde faydalanması için çok değerli mesai arkadaşımız Emel hanım evladının adını yaşatma adına kurduğu bu atölye gençlerimize öğrencilerimize çok ciddi bir katkı sunacak. Gençlerimizin teknolojiyi kullanmak adına yarınlarına daha da güvenli bakmaları adına çok önemli bir mihenk taşı olduğunu buradan biliyoruz. Ben Bekir kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Onun adını yaşatmak gayesiyle gençlerimizin yarınlara daha da umutlu bakması adına böylesine güzel bir atölyeyi okulumuza kazandıran çok değerli mesai arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah dünya var olduğu müddetçe Bekir kardeşimizin adı burada yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı
Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğlunu kazada kaybeden anne, çocuğunun okuduğu okula robotik kodlama atölyesi yaptırdı - Son Dakika

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