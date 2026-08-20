Öğrenciler 510 Şehidin Mezar Taşını Yeniledi - Son Dakika
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Öğrenciler 510 Şehidin Mezar Taşını Yeniledi

Öğrenciler 510 Şehidin Mezar Taşını Yeniledi
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Afyonkarahisar'daki meslek lisesi öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ndeki 510 şehidin mezar taşını atölyelerinde hazırlayıp yeniledi. Okul müdürü, 3 yıldır süren iş birliğiyle öğrencilerin pratik beceriler kazandığını belirtti.

Afyonkarahisar İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'nde bulunan 510 şehidin mezar taşını okuldaki atölyede kendi imkanları ile yapıp yenilerken, Okul Müdürü Yasin Kaplan ise yaklaşık 3 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde şehitliklerin bakım ve onarım çalışmalarına katkı sunduklarını söyledi.

İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir ay önce okul atölyesinde başlatılan çalışmalarda, şehitlikte bulunan 510 mezar taşı için taşların kesimi, üzerlerindeki yazıların hazırlanması, boyanması ve son işlemleri öğrenciler tarafından yapıldı. Hazırlanan yeni taşlar, öğrenciler tarafından şehitlikteki eski taşların yerine yerleştirildi.

510 şehit taşı yenilendi

Çalışmalar, Makine Teknolojileri Alan Şefi Yavuz Duruk'un koordinasyonunda okulun 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, okul atölyesinde hazırladıkları taşları Dumlupınar Şehitliği'ne getirerek eski taşlarla değiştirdi. Çalışmayla birlikte şehitlikte bulunan 510 şehit mezar taşının yenilenmesi tamamlandı.

Proje 3 yıldır devam ediyor

Çalışma hakkında bilgi veren İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yasin Kaplan, yaklaşık 3 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde şehitliklerin bakım ve onarım çalışmalarına katkı sunduklarını söyledi.

Bu yıl Dumlupınar Şehitliği'nde çalışma yapıldığını belirten Kaplan, 510 şehit mezarının taşının okulda hazırlandığını ve daha sonra şehitlikte yenileriyle değiştirildiğini ifade etti. Kaplan, çalışmanın öğrenciler açısından da önemli bir deneyim olduğunu belirterek, "Bakanlığın önümüze koyduğu Maarif Model vizyonuyla öğrencilerin okulda öğrendiği pratik bilgileri sahada, alanda uygulama fırsatı buluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler 510 Şehidin Mezar Taşını Yeniledi - Son Dakika

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