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Yerel

Öğrenciler Ata Tohumunu Üretiyor

Erzincan'da öğrenciler, ata tohumundan 200 bin fide üreterek satışa sundu, ek gelir sağlıyor.

14.05.2025 16:57
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Ata tohumu fidelere öğrenci eli değdi: Hem üretiyorlar hem satıyorlar

ERZİNCAN - Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde oluşturulan serada yetiştirdikleri 200 bin fideyi satışa sundu.

Okulda öğrendiklerini serada uygulayan öğrenciler, Şubat ayından itibaren haftanın 5 günü uygulama alanlarında ata tohumundan ürettikleri fideleri üreticilerle buluşturuyorlar. Ek gelir elde etme fırsatı bulan öğrenciler ürettikleri fideleri kent merkezi, ilçe ve çevre iller olmak üzere uygun fiyatla satışa sunuyorlar.

Erzincan'ın Kemah ilçesinden fide satın almaya gelen Alaaddin Yılmaz, 4 yıldır fidelerini almak için merkeze, Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldiğini belirtti. Yılmaz, "Köyde komşularıma da önder olup onlarınkini de kendi arabamla alıp götürüyorum. Herkes çok memnun. Ancak biz bu yıl daha çok memnun olacağız. Fideler çok daha güçlü bu sene" diye konuştu.

Üretici Orhan İşeri, her sene fide almak için ilçeden geldiğini ve çok memnun olduğunu dile getirdi. Orhan İşeri, satışa sunulan fidelerin fiyatlarının piyasaya göre çok daha uygun olduğunun altını çizerek üreticilere öğrencilerin yetiştirdiği fideleri gönül rahatlığıyla almalarını tavsiye etti.

Trabzon'dan gelen Ekrem Küçük ise oğlunun daha önce öğrencilerin ürettiği seradan kendisine fide getirdiğini Erzincan ziyaretinde ise serayı görmek istediğini kaydetti. Küçük, "Kendime yetecek kadar ürün aldım. Sanıyorum benden görenler de merak edip buraya geleceklerdir" dedi.

Fideleri önce üretip sonra satışa sunan öğrenciler ise, fideleri yetiştirerek hem döner sermayeye hem de kendi ceplerine katkı sağladıklarını ifade ettiler. Merkez ve ilçelerden olmak üzere çok sayıda vatandaşa hizmet ettiklerini aktaran öğrenciler, "Öğreniyoruz, üretiyoruz ve para kazanıyoruz" şeklinde konuştular.

Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Şefi Sibel Muşlu, fide üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz burada öğrencilerimizle teorikte gördüğümüz derslerimizi pratiğe dökerek fide yetiştirmeye çalışıyoruz. Şubat ayının sonunda başladığımız tohumdan üretimi 2 aylık süreçte fide haline getirdik. Şu an satışlarımız başlamıştır. Çiftçilerimize kaliteli üretim yaptıracak çok fazla çeşidimiz mevcuttur. Onların desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarım Alanı Öğretmeni Yakup Alper ise öğrencilerin emekleriyle 200 bin fide üretildiğini vurgulayarak asıl hedefin 1 milyon fide üreterek satışa sunmak olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler Ata Tohumunu Üretiyor - Son Dakika

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