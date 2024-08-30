Öğrenciler, 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' etkinliğinde Boğaz'da buluştu - Son Dakika
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Yerel

Öğrenciler, 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' etkinliğinde Boğaz'da buluştu

Çin kültürünün tanıtıldığı 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' etkinliği İstanbul Boğazı'nda düzenlenen turla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrencilere Çin kültürü anlatıldı.

30.08.2024 23:05
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Öğrenciler, 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' etkinliğinde Boğaz'da buluştu

İSTANBUL - Çin kültürünün tanıtıldığı 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' etkinliği İstanbul Boğazı'nda düzenlenen turla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrencilere Çin kültürü anlatıldı.

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'nda Çin kültürünün tanıtıldığı 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' temalı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte oyunlar oynandı, geleneksel kıyafetler giyilip yemekler yendi. Düzenlenen etkinliğe, Çince öğrenen öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

"Çin ve Türkiye kuşak ve yolu ortak inşa eden ülkelerden ikisi"

Etkinlik koordinatörü ve gazeteci Zhao Beibei, tarihte Çin ve Türk medeniyetlerinin her zaman yakın olduğunu söyleyerek, "Etkinliğin başlığı da Hi China Hi 'Merhaba Türkiye, merhaba Çin' isminden de anlaşılacağı üzere etkinlik Çin ve Türkiye arasındaki kültürel alışverişin arttırılmasını sağlıyor. Etkinlik için çok güzel bir yer olan İstanbul boğazını seçtik. Burada özellikle Çin kültürünü tanıtmak istiyoruz. Etkinlikten bir sürü program mevcut; mesela geleneksel Çin selamını öğreteceğiz, kızlar geleneksel Çin kıyafeti giyecek ve bunun yanı sıra Çin'in geleneksel güz ortası bayramı yaklaşıyor bu bayramın da kutlama adetlerini buraya getiriyoruz. Mesela Çin çörekleri ve ayçörekleri getirdik. Bilmece çözmek bunun dışında hep birlikte geleneksel Çince şiirler okuyacağız. Genel olarak burada Çin kültürünü tanıtacağız. Çünkü tarihte Çin ve Türk medeniyetleri her zaman yakın olmuştur. Çin ve Türkiye tarihi İpek Yolu'nun iki ucunu almıştı. Bugün ise Çin ve Türkiye kuşak ve yolu ortak inşa eden ülkelerden ikisi. Bu nedenle Çin ve Türkiye'nin birbirine doğrudan tanıması çok önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler, 'Merhaba Çin, Merhaba Türkiye' etkinliğinde Boğaz'da buluştu - Son Dakika

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