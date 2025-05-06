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Öğrenciler Tarihe Yolculuk Yaptı

Öğrenciler Tarihe Yolculuk Yaptı

Gazipaşa'da öğrenciler, antik kenti ziyaret ederek tarihi yerinde keşfetme fırsatı buldu.

06.05.2025 16:55
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" kapsamında Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarihe yolculuk ederek Antiochia ad Cragum Antik Kenti'nde yürüyüş düzenledi. Etkinlikte öğrenciler adeta tarihe yolculuk ederek, anti kenti yerinde inceme fırsatı buldu.

Gazipaşa Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" çerçevesinde Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi'nde bulunan Antiochia ad Cragum Antik Kenti'ne yürüyüş etkinliği yapıldı. Öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp doğayla iç içe vakit geçirmeleri ve öğrenme ortamını doğaya taşıma amacı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler, büyüleyici Akdeniz manzarası eşliğinde Antiocha ad Cragum Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihe yolculuk etti. Aynı zamanda fiziksel aktivite alışkanlığının da kazandırıldığı gezide antik kenti keşfedip yerinde inceleme fırsatı yakalayan öğrenciler doğada keyifli bir gün geçirdi.

Proje hakkında bilgi veren Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aydın Bahçe, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" kapsamında arkeleoglar eşliğinde Antiocha ad Cragum Antik Kenti'ne öğrencilerimizle birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Proje ile doğa yürüyüşleri, kültürel geziler ve çeşitli fiziksel aktiviteler aracılığı ile zenginliklerimizi keşfediyoruz. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her şeyden önemlisi de öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden kurtarmak, onların doğa ile bağ kurmalarını sağlamak ve ilçemizin ve Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel miraslarını tanıtmak adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz gezide ise Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan Antiochia ad Cragum'un kalıntıları olan sütunlu cadde, agora, hamam, zafer takı, kilise ve Kilikya bölgesine özgü mezar yapılarının bulunduğu nekropol aları ile denize uzanan sarp kayalar üzerindeki Orta Çağ kale kalıntılarını yerinde inceledik. Eğitim gezilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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