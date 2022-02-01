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Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika

Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı

01.02.2022 15:06
Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğiyle okul destek projesinden faydalanan çocukların katılımıyla yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğiyle okul destek projesinden faydalanan çocukların katılımıyla yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Yaklaşık 10 gün boyunca yağan kar ve tipi nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yönelik Gölbaşı Meydan Köyü kırsalına Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği işbirliğiyle öğrencilerin de katılımıyla yem bırakıldı.

Öğrencilerde doğa bilincini oluşturmak ve yaban hayvanlarının karnını doyurmak amacıyla düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Gölbaşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özgür Er, "Doğa Koruma ve milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her yıl kışın yaban hayvanlarına, doğaya sürekli yem bırakma çalışmaları yapıyoruz. Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünün teklifleri üzerine gençlerimizle beraber yemleme çalışmasına bizde elimizden gelen desteği verdik. Şu an da yaban hayvanları için doğaya ot ve buğday bırakarak destek olacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Usuğ, "Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerde farkındalık oluşturmak ve çocuklara okul dışı zamanlarını verimli kullanabilecekleri imkanlar sunmak amacıyla hayata geçirilen okul destek projesi kapsamında Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi ve Gölbaşı Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği işbirliğiyle yemleme çalışması yaptık. Okul destek projesi kapsamında çocuklarla beraber olumsuz hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için kırsal bölgelere yem bıraktık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı
Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı
Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler yaban hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika


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