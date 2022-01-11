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Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi - Son Dakika

Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi

11.01.2022 12:02
Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda açılan 15 Temmuz resim sergisi büyük ilgi gördü.

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda açılan 15 Temmuz resim sergisi büyük ilgi gördü.

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait resimlerin çizildiği resim sergisi, açıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan resim sergisi öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından büyük ilgi gördü. 8.Sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu resimlerden 32 tanesi okul içerisinde sergilendi. Resim sergisini gezen öğrenci ve öğrenci velilileri, sergide emeği geçen okul idaresine ve resimleri çizen öğrencilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi
Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi

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15 Temmuz, Adıyaman, Darbe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi - Son Dakika


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