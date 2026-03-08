İzmit Beyaz Kalpler öğrencilerinden kadın personele el emeği 8 Mart sürprizi

İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendi elleriyle hazırladıkları cam bileklikleri kadın personele hediye etti.

Merkez öğrencileri kadın emeğine ve tarih boyunca iz bırakan Türk kadınlarına dikkati çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Merkez bünyesindeki Cam Boncuk Atölyesi'nde bir araya gelen öğrenciler, 10 gün süren titiz bir çalışmanın ardından cama kalp formu vererek el emeği bileklikler tasarladı.

Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan ve özel paketlenen bilekliklerin içerisine, tarihte iz bırakan örnek Türk kadınlarının hayatlarından kısa kesitlerin yer aldığı fotoğraf kartları da eklendi. Bu sayede hediyeler, yalnızca birer takı olmaktan çıkarak anlamlı bir farkındalık çalışmasına dönüştü.

Öğrenciler, hazırladıkları kalp şeklindeki cam bileklikleri ve bilgilendirici kartları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan kadın personele takdim etti. Sürpriz etkinlikte hediyelerini alan kadın çalışanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Kadınların başarılarına ve emeğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin toplumsal farkındalık bilincini ortaya koyarken, sergilenen dayanışma ve vefa örneği takdir topladı. - KOCAELİ