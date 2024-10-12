Öğrencilerden Edebiyat Serisi: "Bir İdik Bin Olduk" - Son Dakika
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Öğrencilerden Edebiyat Serisi: "Bir İdik Bin Olduk"

Öğrencilerden Edebiyat Serisi: "Bir İdik Bin Olduk"

19 AÖF öğrencisi, Doç. Dr. Hasan Güneş'in önderliğinde edebiyat kitabı hazırladı.

12.10.2024 15:14
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündekini 19 öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güneş önderliğinde edebiyat serisi hazırladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki farklı yaş ve meslek gruplarından 19 öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güneş önderliğinde edebiyat serisi hazırladı. Editör Yardımcılığını Dilek Çoban ve Elif Özalpaşan Özbintez'in üstlendiği "Bir İdik Bin Olduk Edebiyat Çalışmaları" kitabında masallar, öyküler, şiirler bölümleri yer alıyor.

Oluşturdukları kitap hakkında bilgi veren Çoban ve Özbintez şunları söyledi:

"Kitabımız AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 19 arkadaşımızla ve değerli Hocamız Doç. Dr. Hasan Güneş'in emekleriyle oluştu. Çıktığımız yolda önce kendimize sonra okuyucularımıza ulaşmanın keyfini yaşarken Bir idik bin olduk." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrencilerden Edebiyat Serisi: 'Bir İdik Bin Olduk' - Son Dakika

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