Öğrencilerden Hastane Ziyareti

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde yürütülen "Ben Her Yerde Varım" sosyal sorumluluk projesi kapsamında duygulandıran bir etkinlik hayata geçirildi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri tarafından hazırlanan el yapımı oyuncaklar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara hediye edildi. Etkinliğe, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz'ın eşi Zahide Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Hastane Başhekimi Hatice Kübra Temirkaynak Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin el emeği ile hazırladığı oyuncaklar, küçük hastalar için moral ve mutluluk kaynağı oldu.

Projenin amacı hem mesleki eğitimin gücünü ve üretkenliğini topluma yansıtmak hem de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmaktı. Etkinlik sonunda, meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Toplumsal duyarlılığı artırmayı ve meslek liselerinin üretkenliğini her alanda göstermeyi sürdüreceğiz" mesajını verdi. - SİNOP