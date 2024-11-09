Öğrencilerden mest eden \'09.05\' ve \'1938\' koreografisi

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Hatay'da lise öğrencilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları '09.05' ve '1938' koreografisi mest etti.

Antakya ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileri; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılını bedenleriyle oluşturdukları kareografiyle andılar. Okulda eğitim gören 150 öğrenci, bedenleriyle '09.05' ve '1938' koreografisi oluşturdu. Dron ile havadan görüntülenen bu anlar mest etti. Öğrenciler, oluşturdukları kareografiyle takdir topladı. - HATAY