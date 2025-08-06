Öğrencilerden Orman İşçilerine Teşekkür Mektupları

Tekirdağ Gençlik Merkezi öğrencileri, orman yangınlarında görev yapan orman işçilerine teşekkür etmek için duygusal mektuplar kaleme aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde orman ekiplerini ziyaret eden öğrenciler, yangınlara karşı günlerce uykusuz mücadele veren görevlilere yazdıkları mektupları bizzat okuyarak takdim etti.

Etkinlik kapsamında orman işçileriyle kahvaltı da yapan öğrenciler, yazdıkları mektuplarla duygusal anlar yaşattı. Öğrencilerden Aybüke Hüma Canik, okuduğu mektubunda, ormanları korumak için verilen mücadelenin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Siz olmasaydınız birçok hayvan evsiz kalacaktı, doğa belki de sessizliğe gömülecekti. Gösterdiğiniz çaba hepimize umut veriyor. Lütfen kendinize dikkat edin, bizler daima yanınızdayız" dedi.

Bir diğer öğrenci Emine Nur Çömlek ise orman işçilerinin hayatlarını tehlikeye atarak verdikleri mücadelenin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda mektuplar orman personeline teslim edilirken, işçiler de öğrencilere teşekkür ederek merak edilen soruları yanıtladı. - TEKİRDAĞ