Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği

Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği

Kayseri'de öğrenciler, Yaşlılar Günü'nde büyüklerini okullarında ağırladı, etkinlik düzenledi.

02.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Yaşlılar Günü dolayısıyla büyüklerini okullarında ağırladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Mehmet Alçı İlkokulu öğrencileri, özel bir etkinliğe imza attı. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile Yaşlılar Günü kapsamında dede, babaanne ve anneannelerini okullarında ağırlayan öğrenciler, şarkılar söyleyerek büyüklerle ilgili olan Hadis-i Şerifleri okudu. Okula gelen koca çınarlar da heyecanlı anlar yaşayarak torunlarını kayda aldı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, "Yaşlılar Günü dolayısıyla okulumuzda yaşlılarımızı hatırladığımızı göstermek ve onlara vefamızı göstermek için bir etkinlik düzenledik. Okullarımızda öğrencilerimizle bizim bilgelerimizi buluşturmak istedik. Her ikisi de bizim hayatımızdaki en kıymetlilerimiz. Aynı zamanda biz yıl Türkiye Modeli Maarif Modeli'ne geçiş yaptık. Burada bizim mottolarımızdan bir tanesi de köklerden geleceğe idi. Biz bu mottomuzu da yaşatmak için bilgelerimizle geleceğimiz ve umudumuz dediğimiz çocuklarımızı bir araya getirmek istedik. Bir tarafta çınarlarımız bir tarafta onların gölgesinde yetişmeyi bekleyen fidanlarımız. Bu etkinlikten dolayı öğretmenlerimizle beraber çok mutlu olduk. Bunu da her yıl geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz. Bu vesileyle bütün yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement