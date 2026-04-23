Öğrencilere 23 Nisan\'da döner ikramı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde okul müdür ve müdür yardımcısı tarafından öğrenci ve ailelerine 23 Nisan Uşusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda döner ikram edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. İlçede kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Şiirler okuyan öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. Çocuklardan oluşan mehter takımının gösterisi ise renkli anlara sahne oldu.

İlçede bulunan Fatih Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende ise çocukların sergilediği gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. 6. sınıf öğrencisi Sevim Ağacıkoğlu'nun kaleme aldığı ve törende okuduğu,"23 Nisanlar İsterim" şiiri, programa katılanlardan büyük alkış aldı. Etkinliğin ardından okul müdürüRecep Ergüvenile müdür yardımcısıHüseyin Ercan tarafından 350 öğrenci ve velilerine döner ayran ikramında bulunuldu. - ÇORUM