Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi - Son Dakika
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Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi

10.03.2022 22:11

Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında Seydikemer Eşen Anadolu Lisesi'nde kompost gübre yapımı eğitimi verildi.

Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında Seydikemer Eşen Anadolu Lisesi'nde kompost gübre yapımı eğitimi verildi.

MUĞLA - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün il genelindeki okullarda uygulamaya koyduğu 'Mavi-Yeşil Okullar' projesi kapsamında Seydikemer Eşen Anadolu Lisesi öğrencilerine kompost gübre yapımı eğitimi verildi.

Emekli Ziraat Teknikeri İbrahim Balta tarafından verilen eğitimde öğrencilere, sera, tarla ve bahçelerde ortaya çıkan gövde, yaprak, dal ve ot gibi bitkisel atıkların ve hayvansal atıkların yakılarak ve gelişigüzel doğaya saçılarak yabana giderilmesi ve doğanın kirletilmesi yerine nasıl geri dönüştürüleceği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Emekli Ziraat Teknikeri tarafından önce sınıfta verilen eğitimin ardından okul bahçesinde oluşturulan deneme bahçesinde kompost gübre yayımı tatbiki olarak gösterildi. Çalışma kapsamında yerel tohumlardan bir deneme bahçesi de oluşturuldu.

Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi
Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi
Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere kompost gübre yapımı eğitimi - Son Dakika


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