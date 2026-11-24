Amasya'da geçirdiği ameliyatın ardından tedavisine evinde devam edilen öğretmen için sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması düzenlendi. 38 yıllık öğretmen Murat Uçar, öğrencileri ve meslektaşlarını evinin önünde görünce sevinçten gözleri doldu.

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasını geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavisine devam edilen Metal Teknolojisi Öğretmeni Murat Uçar'ın evinin önünde yapma kararı aldı. Hızırpaşa Mahallesi'ndeki evin karşısında bulunan kafe süslendi. Panolara 38 yıllık eğitimci Uçar'ın fotoğrafları yerleştirildi. Yaşadığı dairenin balkonuna çıkartılan 60 yaşındaki Uçar karşısında kendisini alkışlayan öğrencilerini ve meslektaşlarını görünce sevinç gözyaşı döktü. Tekerlekli sandalyeyle binadan indirilen Uçar'a herkes çiçekler verip 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Uçar, hazırlanan pastayı eşiyle birlikte kesti.

"İnşallah sağlığına kavuşacağı günleri göreceğiz"

Bu kutlamanın zorlu bir tedavi sürecinden geçen eşine moral olduğunu belirten Emine Uçar, "Bu sürpriz organizasyonu düzenledikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Uçar ile 35 yıldır birlikte çalışan öğretmen Fehmi Gider de, "Murat hocamız duyarlı gençlik yetiştirmede üzerine düşeni hakkıyla yaptı. Umarız hocamız bir nebze mutlu olmuştur. İnşallah sağlığına kavuşacağı güzel günleri en yakın zamanda göreceğiz" diye konuştu.

Öğrencisi Haktan Emir Aylak ise geçen yıl Türkiye birincisi olduğu yarışmaya kendisini hazırlayan öğretmeninin sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.