Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar - Son Dakika
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Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar

20.08.2022 23:38

Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar Merkez nüfusu 186 bin olan Edirne'ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 bin öğrenci gelecek.

Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar

EDİRNE - Merkez nüfusu 186 bin olan Edirne'ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 bin öğrenci gelecek. Kiralık ev fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 300 artmasına öğrencilerin yanı sıra emlakçılar ve mahalle muhtarları da tepki gösterdi.

Öğrenci şehri olarak bilinen 186 bin merkez nüfuslu Edirne'ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 bin öğrenci gelecek. Kiralık ev sorununun yaşandığı şehirde, ev bulabilen öğrenciler bu kez fahiş kira fiyatlarıyla karşılaşıyor. 1+0 dairelerin 3 bin 500 liraya yakın fiyatlardan kiralandığını söyleyen öğrenciler, çaresiz olduklarını anlattı. Sözleşmelerini 1 yıllık yapan ve yenilemek için Edirne'ye gelen bazı öğrenciler de, ev sahiplerinin yüzde 25 kuralına uymadığını anlattı. Bin 300 liralık kirasının 3 bin 200 liraya yükseltildiğini belirten öğrenciler, ev sahiplerine tepki gösterdi. Edirneli emlakçılar da, kira fiyatlarının fahiş fiyatlara ulaştığını ve geçen yıla oranla yüzde 300 zamlandığını açıkladı. Öğrencilerin mağdur olduğunu belirten Edirneli mahalle muhtarları, ev sahiplerine 'vicdan' çağrısında bulundu.

Yüzde 300 artış oldu, öğrencilere oda oda kiralama yapılıyor

Edirne'de 1+1 dairelerin fiyatlarının 3 bin 500 liraya, 2+1 dairelerin 5 bin lira ve gölet bölgesi olarak bilinen yerlerde kiraların 7 bin liraya dayandığını açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, en büyük sıkıntının ise ev yetersizliği olduğunu söyledi. Şu an Edirne'de kiralık ev sayısının çok az olduğunu ve yetmediğini vurgulayan Feda, kiracıların ev bulmakta zorluk çektiğini ifade etti. 3+1 evlerin 3-4 öğrenciye oda oda kiralanmaya başlandığını anlatan Feda, ev sahiplerinin sürekli kira fiyatlarını artırdığını belirterek, "Bir hafta önce kiraya vereceğim dairenin fiyatı 3 bin lira iken, şimdi 3 bin 500 lira oluyor. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 300 oranında arttı" açıklamasında bulundu.

Muhtarlardan ev sahiplerine 'Vicdan' çağrısı

Edirne Fatih Mahalle Muhtarı Bilal Ürer, öğrencilerin çoğunlukla Fatih Mahallesi'nden ev kiraladığını söyledi. Şu an kiralık ev sorununun olduğunu belirten muhtar Ürer, kira fiyatlarının da çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Allah öğrencilerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da, ev sahiplerine vicdan çağrısında bulundu. Muhtar Tasmalı, "Ev sahiplerinin biraz vicdanlı olmaları lazım. Öğrenciler elimize düştü dememeliler. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz, hepimizin çocuğu var" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi bir yıllık peşinat istedi

Geçen yıl bin 300 TL kira öderken bu yıl 3 bin 200 TL istendiğini söyleyen Trakya Üniversitesi öğrencisi Serdar Bayraklı, 1+0 dairelerin apart fiyatlarının 3 bin 200 TL'den başladığını anlattı. Bayraklı, 2019 yılında 900 lira olan daire fiyatlarının şu an 4 bin liraya ulaştığını ifade etti. Kira fiyatlarının geçen yıla göre 2+3 kat arttığını söyleyen Trakya Üniversitesi öğrencisi Erdem Çınar, kiralayacakları evde 4-5 öğrenci kalmayı planladıklarını çünkü ödeyecekleri fiyatın ancak böyle düşeceğini belirtti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Burak Akar da, görüştüğü ev sahibinin bir yıllık peşin ödeme istediğini söyledi.

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Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret Edirne Valisi Kırbıyık'tan Trakya Birlik'e ziyaret
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar - Son Dakika

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