Öğretmen Öğrencileriyle Buluştu

Elazığ'da 1993 yılında aynı sınıfta olan arkadaşlar, şu an Ankara'da yaşayan o dönemki öğretmenlerini Elazığ'a davet etti. Hiç düşünmeden Elazığ'a gelip 32 yıl önceki öğrencileri ile buluşan Zülfiye Mahmat, duygusal anlar yaşadı.

Elazığ'da bulunan Yücel İlkokulunda 1993 yılında sınıf öğretmeni olan Zülfiye Mahmat, bir süre çalıştığı kentten Ankara'ya gitti. Bu süre zarfında çalıştığı Elazığ'ı ve öğrencilerini unutamayan Mahmat, fırsat buldukça sosyal medya üzerinden öğrencileri ile hasret giderdi. 1993 yılında 5/D sınıfında eğitim gören öğrenciler, aradan geçen 32 yılın ardından bir buluşma gerçekleştirmek istedi. Buluşma öncesi Ankara'da bulunan Zülfiye Mahmat'a da bilgi veren öğrenciler, öğretmenlerini Elazığ'a davet etti. Bir an düşünmeden teklifi kabul eden Zülfiye öğretmen Elazığ'a gelip öğrencileriyle buluşarak hasret giderdi. Tüm eski öğrencilerini tanıyıp kucaklaşan Zülfiye öğretmen unutulmaz bir gün yaşadı. - ELAZIĞ