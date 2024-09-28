Öğretmenden Kahraman Müdahale

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4 yaşındaki çocuk öğretmenin Heimlich manevrası ile böyle kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk öğretmenin zamanında yaptığı Heimlich manevrası ile hayatta kaldı.

Olay, Işıklar beldesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.R., isimli 4 yaşındaki çocuk annesi ile birlikte okulda eğitim gören ağabeyisinin durumunu görüşmek üzere annesi ile okula geldi. Anne okulun Müdür Yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada küçük çocuk ağzına şeker aldı. Şeker bir anda M.R.'nin boğazına kaçtı. Durumu fark eden Avcı ise Heimlich 3 defa Heimlich manevrası yaparak küçük çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Avcı'nın şekeri çıkarmak için yoğun uğraş vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar küçük çocuğun hayatını kurtaran Avcı'dan övgü ile bahsetti.