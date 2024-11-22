Öğretmenler Günü'nde Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğretmenler Günü'nde Deprem Şehitleri Anıldı

Öğretmenler Günü\'nde Deprem Şehitleri Anıldı

Adıyaman'da, Öğretmenler Günü'nde depremde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.

22.11.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla depremde ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle anmak için kabir ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve merhum öğretmenlerin aileleri de katıldı. Program kapsamında, deprem felaketinde hayatını kaybeden İnönü İlkokulu Öğretmeni Murat Kınacı başta olmak üzere merhum öğretmenlerin kabirleri başında dualar edildi ve aziz hatıraları saygıyla anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Nesiller yetiştiren ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizi her zaman saygıyla yad ediyoruz. Bu değerli mesleğin anlamını ve öğretmenlerimizin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. İnşallah vefayı değer bilen, ahde vefayı kendine ilke edinen bir nesil yetiştirmek için birlikte çalışacağız. Depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Ali Tosun, Sağlık, Deprem, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenler Günü'nde Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmenler Günü'nde Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.