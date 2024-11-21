Öğretmenler Günü'nde Yoksulluk Vurgusu - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Yoksulluk Vurgusu

Öğretmenler Günü\'nde Yoksulluk Vurgusu

Eğitim Gücü-Sen Başkanı Özat, öğretmenlerin yoksulluk sınırı altında maaş almalarının kutlanamayacağını söyledi.

21.11.2024 16:59
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, "Eğer bugün bir öğretmen yoksulluk sınırında maaş almıyorsa kutlanacak bir gün yok demektir" dedi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında öğretmenlerin değerini sadece bir günde anmanın yeterli olmadığını dile getiren Özat, "Her günümüzü aydınlatan, geleceğimizi şekillendiren bu kahramanları her zaman takdir etmeliyiz" dedi.

Öğretmenler Günü'nün yalnızca bir anma ve kutlama günü olmadığını vurgulayan Özat, "Öğretmenlerimizin yoksulluk sınırında maaş almaması gerektiğini, en az yoksulluk sınırında maaşlarının olması gerektiğini savunuyoruz. Eğer bugün bir öğretmen yoksulluk sınırında maaş almıyorsa, kutlanacak bir gün yok demektir. Sözde kutlama mesajlarından ziyade, onların yaşam standartlarını yükseltecek adımlar atılmalıdır. Bugün öğretmenlerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar ve sosyal haklarındaki eksiklikler, eğitim sistemimizin de sorunlarını yansıtmaktadır. Hak ettikleri değeri görmeleri, sadece onların değil, tüm eğitim camiamızın refahını artıracaktır. Öğretmenlere hak ettikleri saygıyı göstermek, onları ekonomik olarak desteklemek ve sosyal haklarını korumak zorundayız. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, özveriyle çalışan, geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmenler Günü'nde Yoksulluk Vurgusu - Son Dakika

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