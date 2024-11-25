Öğretmenler TCSG Güven ile Boğaz Turunda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğretmenler TCSG Güven ile Boğaz Turunda

Öğretmenler TCSG Güven ile Boğaz Turunda

İstanbul'da öğretmenler, Sahil Güvenlik gemisiyle Boğaz turu yaptı, karanfil hediye edildi.

25.11.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da öğretmenler, Salih Güvenlik Komutanlığı'nın dört büyük arama kurtarma gemisinden biri olan "TCSG Güven" ile Boğaz turu yaptı. Gemiye binen öğretmenlere personel tarafından karanfil hediye edilirken, havadan çekilen görüntüler geminin tüm ihtişamını gözler önüne serdi.

İstanbul'da öğretmenler için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğretmenler, TCSG Güven isimli askeri gemi ile İstanbul Boğazı'nı gezme fırsatı buldu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de katıldığı programda, gemiye binen öğretmenlere karanfil hediye edildi. Sarıyer'de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı iskelesinden kalkan TCSG Güven, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında seyre çıktı. Öğretmenlere geminin helikopter hangarında hazırlanan etkinlik alanında ikramlar da yapıldı. Savaş gemisi olarak da geçen arama kurtarma gemisinde öğretmenler unutulmaz anlar yaşadı.

"Özel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı gurur duyduk"

İlk kez Sahil Güvenlik gemisine bindiğini ifade eden Almanca Öğretmeni Melis Çetin Başakkuş, "Daha önce böyle bir gemiye hiç binmemiştim. Çok güzel karşılandık. Sahil Güvenlik Komutanlığı bizim için çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Öğretmenler olarak böyle bir gün için özel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı gurur duyduk. Böyle bir imkan sağlandığı için hem Sahil Güvenlik Komutanlığına hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Geminin içerisi çok güzel, ileri teknoloji kullanılıyor. Halen etkisinden çıkamadım" dedi.

"Ülkemizin bu tarz gemilere sahip olması bizi gururlandırıyor"

Tarih Öğretmeni Hüseyin Balcı ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Biz öğretmenler için böyle karşılanmak güzel bir anı vesilesi oldu. Ülkemizin bu tarz gemilere sahip olması bizi gururlandırıyor. İlk kez askeri bir gemi ile Boğazı gezmiş olduk ve askeri gemilerin önemini anlamış olduk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Etkinlik, istanbul, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmenler TCSG Güven ile Boğaz Turunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:24:15. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmenler TCSG Güven ile Boğaz Turunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.