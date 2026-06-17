Öğretmenlere Gözaltı Protestosu - Son Dakika
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Öğretmenlere Gözaltı Protestosu

17.06.2026 14:43
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Eğitim Sen Gaziantep, gözaltına alınan öğretmenler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Eğitim Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'daki eylemler sırasında gözaltına alınmalarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tepki gösterdi. Şube Başkanı Ömer Parlakçı, öğretmenlerin hak arama mücadelesinin gözaltılar ile engellenemeyeceğini söyledi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Gaziantep Şubesi, Ankara'da özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin eylemlerde gözaltına alınmalarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamayla tepki gösterdi.

Şube Başkanı Ömer Parlakçı, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenlerin günlerdir Ankara'da haklı ve meşru taleplerini dile getirmek için bir araya geldiğini hatırlatarak, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvenceli çalışma, insanca yaşayacak ücret, taban maaş ve özlük hakları için; mülakat mağduru öğretmenlerin ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi.

Öğretmenlerin taleplerine yanıt vermesi gerekenlerin çözüm yerine polis barikatını, müzakere yerine gözaltını, hak arama özgürlüğü yerine baskıyı tercih ettiğini dile getiren Parlakçı, Ankara'daki eylemlere yönelik polis müdahalesinde çok sayıda öğretmenin gözaltına alındığını, öğretmenlerin darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka ile karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

"MÜLAKAT ADI ALTINDA YARATILAN ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELE ETMENİN SUÇ DEĞİL"

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, eğitim emekçilerinin güvencesizliğe ve düşük ücretlere mahkum edilmesine, mülakat adı altında yaratılan adaletsizliğe karşı mücadele etmenin suç olmadığını ifade eden Parlakçı, anayasal ve demokratik haklarını kullanmak isteyen eğitim emekçilerinin karşısına polis gücüyle çıkılmasını eleştirdi.

"ÖĞRETMENLERİN SUSTURULMASIYLA EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLARIN ÇÖZMEZ"

Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sorunların münferit olmadığını kaydeden Parlakçı, kamusal eğitimin tasfiyesi, özel okullarda kuralsız ve güvencesiz çalışma düzeninin yaygınlaştırılması, atama bekleyen öğretmenlerin mülakatla elenmesi, ücretli öğretmenlik uygulamaları ve eğitim emekçilerinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlanmasının aynı politikaların sonucu olduğunu söyledi. Öğretmenlerin susturulmasıyla eğitim sistemindeki sorunların çözülemeyeceğini belirten Parlakçı, eğitim emekçilerinin emeği değersizleştirildikçe çocukların nitelikli eğitim hakkının da güvence altına alınamayacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Öğretmenlere Gözaltı Protestosu - Son Dakika

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