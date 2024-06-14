Yerel

Bursa'da bir ilkokulda eğitim veren öğretmenlerin, karne sevinci gülümsetti. Son ders zilinin çalmasıyla öğretmenlerin, ellerindeki kağıtları havaya atarak okuldan koşturarak çıkmaları sosyal medyada da beğeni topladı. Öğrencilerin ise öğretmenlerinin arkasından hayretle bakışları renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son dersine girmiş oldu. Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğretmenlerinin son ders ziliyle sınıflardan koşarak çıkması ise izleyenleri gülümsetti.

Ellerindeki kağıtları havaya atarak okuldan koşuşturarak çıkan öğretmenler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin ise hayretle bakışları, kameralara yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada da beğeni topladı. - BURSA