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Oğuzeli'nde cami, Kur'an kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı - Son Dakika
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Oğuzeli'nde cami, Kur'an kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Modeli ile Oğuzeli ilçesine bağlı Büyükşahinbey Mahallesi'ne yeni bir cami, Kur'an kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzaladı.

Oğuzeli\'nde cami, Kur\'an kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı
23.01.2024 - 23:05,  Güncelleme: 00:10
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Oğuzeli'nde cami, Kur'an kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzalandı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Modeli ile Oğuzeli ilçesine bağlı Büyükşahinbey Mahallesi'ne yeni bir cami, Kur'an kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Hayırsever Kaplan Ailesi iş birliğinde 6 Şubat depremleri sonrasında konaklama açısından büyük rağbet gören Oğuzeli Büyükşahinbey Mahallesi'nde cami, 4-6 yaş Kur'an kursu ve 7/24 ambulanslı hizmet verecek sağlık ocağı yapımı için valilik fuaye alanında protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, YİKOB Başkanı Muhammet Önder, Oğuzeli İlçe Müftüsü Nihat Koç ile hayırsever Kaplan Ailesi mensupları katıldı.

"Gaziantep hayır, dua ve merhamet şehri"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada memleketin çocukları için okul yapmak, Kur'an kursu yapmak gibi şeylerin büyük bir özveri gerektirdiğini belirterek, "Kaplan Ailesinin hayırseverlik adına şehirde yaptıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu şehir çok özel bir şehir. Hayır şehri, dua şehri, merhamet şehri. Sağlık ocağı, Kur'an Kursu ve cami için belirlenen yer aslında mali olarak bakıldığında hakikaten çok değerli. Ama bu bölgede çok değerli. Biz önce insan diyoruz. Maddi şeyler hiçbir zaman bu bakış açımızın önüne geçmedi. Körkün pandemiden sonra bambaşka bir yer oldu. O kadar hızlı büyüyor ki. O yüzden bu ihtiyaçlar bölgenin temel ihtiyaçları. Camide projesi kapsamında yapılacak Kur'an kursu da çok önemli. Çünkü bilim dünyası eğitim için 7 çok geç diyor. 6 yaşı ise altın çağ olarak nitelendiriyor. Bu düşüncede caminin içerisindeki böyle bir eğitim bölümü camiyi de sosyal bir cami niteliğine kavuşturacak" dedi.

"Bu iş birliği Gaziantep modelini simgeliyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'i simgeleyen bir tablo ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "Beni çok mutlu eden bir tablo bu. Bu ortamı her yaşadığımda mutlu oluyorum. Bugün örnek bir hikaye ile buluştuk. Baktığımızda cami yanında Kur'an kursumuz olacak. Bir taraftan sağlık merkezimiz olacak. Bunların hepsi Selahattin Beyin söylediği gibi bugünlerde bu tür yatırımlar çok kolay yatırımlar değil. Ama dediğim gibi örnek bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu iş birliği Gaziantep modelini simgeliyor" ifadelerini kullandı.

"Birkaç iyiliği bir arada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, bugün yine hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini anlatarak, "Ben öncelikle imzalanacak protokolle hayata geçirilecek bu özel projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Aslında birkaç iyiliği bir arada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta cami olacak insana hayat ve ruh veren mekanlardır camiler. Dolayısıyla bu camimiz bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak. İkincisi de 4-6 yaş Kur'an Kursu, bu eğitici yerler camileri, bir eğitim formatına dönüştürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Değerlerimiz bu kurumlarda çocuklarımıza aktarılacak"

Yapılan eğitim kurumlarının gençlerin milli ve manevi bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacağını söyleyen Sait Kılıç, "Oğuzeli ilçemiz Gaziantep'imizin yeni gelişen ve gelişmekte olan yeni yerleşim merkezinde cami ve 4-6 yaş kurumu yoktu. Oradaki çocuklarımızın milli ve manevi bir şekilde yetişmesinde katkı sağlayacaktır. Biz vatanımızı atalarımızdan teslim aldık, emanet olarak aldık. Bu emaneti gençlerimize torunlarımıza bırakma adına bu kurumlar çok önemli. Bizi biz yapan değerlerimiz burada bu eğitim kurumu içerisinde çocuklarımıza aktarılacak" dedi.

"Gaziantep emin ellerde"

Kaplan Ailesi adına konuşan Selahattin Kaplan, şehrin emin ellerde olduğunu dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a seçim sürecinde başarılar diliyorum. Her ikisi de görevlerini layıkıyla yapıyor. Bugünkü protokolde yapılması belirlenen yapıları yakın zamanda vefat eden kardeşimizin adını yaşatmak için yapıyoruz. Kardeşimizin adının yaşaması adına bu işe girdik" şeklinde konuştu.

"Vali Çeber ve Başkan Şahin bu tür hizmetlerde daima öncü"

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu tür hizmetlerde daima öncü rol oynamalarından dolayı kendilerine teşekkürlerini sunarak, "Hayırsever Kaplan Ailesi de şehirdeki bu tür yardım ve destek protokollerinde daima adı geçen bir aile. Kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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