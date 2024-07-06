Yerel

- Okçular Kütahya'da buluştu

KÜTAHYA - Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar ve Gençler Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde başladı.

3 gün sürecek olan şampiyonada yaklaşık bin sporcu yarışacağı bildirildi. İlk gün yarışmaları, çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, turnuvanın ilk gününde tesislere gelerek sporculara başarılar diledi. Başkan Kahveci, okçuluğun bir Türk sporu olduğunu ifade etti.

Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan, "Tüm sporcularımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz" dedi.