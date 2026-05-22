Oktay Japonya'da Türkiye'nin Fırsatlarını Anlattı

22.05.2026 14:42
Fuat Oktay, Japonya'da yaptığı temaslarda Türkiye'nin fırsatlarını ve işbirliği alanlarını vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Japonya'daki muhatapları ile verimli temaslar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugünkü Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin hem kendi sınırları içinde hem de bölgesel boyutta çok büyük fırsatlar içeren ve küresel anlamda söz sahibi olan bir ülke olduğunu, enerji arzı güvenliği ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların önlenmesi konusunda bir merkez oluşturabilecek bir ülke olduğunu, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde ve yeni bir sistemin oluşturulmasında birlikte çalışılabilecek bir ülke olduğunu ve bununla ilgili yeni bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalıştık ve bu ihtiyacı da çok net gördük" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Japonya seyahati çerçevesinde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde gazetecilerle bir araya geldi. Japonya'nın önde gelen basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Oktay, İHA'ya yaptığı açıklamada yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirtti. Muhatapları ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldıklarını kaydeden Oktay, "Hem Temsilciler Meclisi, hem de Danışmanlar Meclisi'ndeki muhataplarımızla yoğun değerlendirmelerde bulunduk. Bugüne kadar yapılan çalışmaları ve bundan sonra ne yapılabileceğini ele aldık" dedi.

Faaliyetlerini 100 yıldır sürdüren Japonya-Türkiye Cemiyeti, Japonya-Türkiye Dostluk Grubu ve Japonya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile de görüştüklerini aktaran Oktay, "Türkiye-Japonya İş Konseyi temsilcisi ile de bir araya geldik. Sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüştük. Keiyo Üniversitesi'nde ise konferans niteliğinde bir sunumumuz oldu. Son derece kapsamlı görüşmelerdi" ifadelerini kullandı.

Oktay, ticaret hacminin artması gerektiğine dikkat çekti

Japonya ve Türkiye'nin köklü ve iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Oktay, "Son derece derin ve samimi bir ilişki var. Bir güven ilişkisi, saygı ve sevgi ilişkisi var" diye konuştu. Buna rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arzu edilen seviyede olmadığına dikkat çeken Oktay, "6,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin nasıl artırılabileceğine ve son 20 yılda Japonya'nın Türkiye'deki 3,4 milyar dolarlık yatırım miktarının nasıl artırılabileceğine ilişkin temaslarda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin birçok fırsat içerdiğini anlatmaya çalıştık"

Türkiye'nin birçok fırsata ev sahipliği yapan bölgesel bir güç olduğunu muhataplarına ilettiklerini söyleyen Oktay, "Bugünkü Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin hem kendi sınırları içinde hem de bölgesel boyutta çok büyük fırsatlar içeren ve küresel anlamda söz sahibi olan bir ülke olduğunu, enerji arzı güvenliği ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların önlenmesi konusunda bir merkez oluşturabilecek bir ülke olduğunu, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde ve yeni bir sistemin oluşturulmasında birlikte çalışılabilecek bir ülke olduğunu ve bununla ilgili yeni bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalıştık ve bu ihtiyacı da çok net gördük" değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma sanayii alanında güçlü bir birlikteliğin sinyallerini görüyoruz"

Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın gündemlerindeki önemli konuların başında geldiğini belirten Oktay, "Bu konular bahsettiğimiz ivmenin yukarıya çıkarılması açısından oldukça önemli" dedi. Bu konuda uzun zamandır devam eden görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını kaydeden Oktay, "Biz de buna, parlamenter diplomasi noktasında yoğun bir katkı sunalım ve bunu sonuçlandıralım ki, ivme yukarıya dönsün arzusundayız" şeklinde konuştu. Japonya ve Türkiye'nin pek çok alanda işbirliğini artırabileceğine işaret eden Oktay, "Savunma sanayii alanında güçlü bir birlikteliğin tüm sinyallerini görüyoruz. Bakanlar ve ilgili firmalar nezdinde yoğun çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bunun da hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi ile ilgili hukuki bir altyapının oluşturulması noktasında askeri işbirliği çerçevesinin oluşturulması gerektiğini de dile getirdik" ifadelerini kullandı.

"Her iki taraf da ev ödevlerini aldı"

Japonya ve Türkiye'nin uzay araştırmaları, havacılık, savunma sanayii, yapay zeka, kritik elementler gibi birçok konuda birlikte çalışabileceğini gördüklerini ifade eden Oktay, "Bunlarla ilgili nelerin yapılabileceğini somut olarak masaya yatırdık. Her iki taraf da bu konudaki ev ödevlerini aldı. Biz de bunların yerine getirilmesine yönelik çalışmalarla Türkiye'ye dönüyor olacağız" dedi. Japonya temaslarının oldukça verimli geçtiğini yineleyen Oktay, "Yakında dışişleri bakanımızın da bir ziyareti olacak. Bunların daha da somut bir aşamaya taşınması için çalışmalar sürecek. Bu çalışmalar, hem özel sektör, hem parlamenter diplomasi, hem hükümetler ve devlet başkanları hem de sivil toplum örgütleri nezdinde artarak devam edecek. Biz de dışişleri komisyonu olarak bu sürece katkı vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Oktay başkanlığındaki heyet Japonya'daki Türklerle bir araya geldi

Oktay, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde gazetecilerle bir araya geldikten sonra, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile birlikte Tokyo Camii ve Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek kurumların faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Heyet, burada Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra İslam dinine ilgi duyan yabancı ülke vatandaşları ile sohbet etti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:55:36. #7.12#
