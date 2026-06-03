Oktay Kaynarca\'nın Adı Malatya Kan Alma Birimi\'nde

Türk Kızılay, kan bağışına yönelik farkındalık çalışmalarına gönüllü olarak destek veren oyuncu Oktay Kaynarca'nın adını Malatya Kan Alma Birimi'ne verdi. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Oktay Kaynarca'nın katılımıyla düzenlenen törende, gönüllü ve düzenli kan bağışının önemine vurgu yapıldı.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla toplumda kan bağışı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, kampanyaya gönüllü olarak destek veren Oktay Kaynarca'nın adını Malatya Kan Alma Birimi'ne verdi. Bölgede gönüllü kan bağışının sürekliliğine katkı sağlayan önemli noktalardan biri olan birim, kan ihtiyacının karşılanmasında aktif rol üstleniyor. Haftanın 7 günü, 4 yatak kapasitesiyle hizmet veren Malatya Kan Alma Birimi, faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 25 bin ünite kan bağışının toplanmasına aracılık ederek hastanelerde kan bekleyen binlerce hasta için umut oldu.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz şunları söyledi:

"Türk Kızılay olarak ülkemizin kan ihtiyacını gönüllü ve düzenli bağışçılarımızın desteğiyle karşılıyoruz. Malatya Kan Alma Birimimiz, kentte gönüllü kan bağışının sürekliliğine katkı sunan önemli noktalarımızdan biri olarak hizmet veriyor. Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda gönüllü kan bağışı bilincini güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara gönüllü olarak destek veren Oktay Kaynarca'nın adını bu birime vermekten memnuniyet duyuyoruz. Topluma örnek olan bu desteğin, kan bağışına yönelik farkındalığın artmasına ve gönüllü kan bağışçısı olma bilincinin güçlenmesine katkı sunduğuna inanıyoruz. Kendisine Türk Kızılay ailesi adına teşekkür ediyor, kan bağışıyla hayatlara umut olan tüm gönüllü bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum."

27 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyor

Malatya'da kan bağışı faaliyetlerini yaklaşık 20 yıldır sürdüren Türk Kızılay, kentteki çalışmalarını Kan Bağış Merkezi, Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi ve iki sabit kan alma birimiyle yürütüyor. Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Tunceli ve Elazığ'a da hizmet veren Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi, sorumluluk sahasındaki 4 ilde bulunan 27 hastanenin kan ihtiyacını temin ediyor.

Kızılay her gün bin 140 hastaneye kan desteği sağlıyor

Türk Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, sabit kan alma birimleri ve mobil ekipleriyle her gün bin 140 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyor. Ülke genelinde 2025 yılında 3 milyonu aşkın ünite kan bağışı alan Türk Kızılay, gönüllü bağışçıların desteğiyle Türkiye'nin kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sundu. Gönüllü bağışçılardan alınan kanlar gerekli test ve analizlerden geçirilerek hastanelere sevk edilmeye hazır şekilde stoklarda tutuluyor. Hastanelerden gelen talepler doğrultusunda kan ve kan ürünleri özel araçlarla ihtiyaç noktalarına ulaştırılıyor. Kızılay, insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda konumlandırdığı kan alma birimleriyle bağış süreçlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay kan bağış noktasında yaklaşık 15 dakika içinde bağış yapabiliyor. Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ise bağışlanan her ünite kan için 3 fidan toprakla buluşturuluyor. - ANKARA