Oktay Vural: Emeklinin, çiftçinin, vatandaşın sıkacak kemeri kalmadı

Yerel

ERKAN KARACA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, "Diyorlar ki; '31'inden sonra kemer sıkma daha fazla artacak'. Emeklinin, çiftçinin, vatandaşın sıkacak kemeri kalmadı boğazını sıkıyor nefes alamaz. Nefes alamıyor yahu. Onun için bu sandık sizin için bir nefes almasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay Vural, seçim çalışmalarına Çorum'da sürdürdü. Fikret Çetin isimli bir vatandaş Çorum'a hizmet yapılmadığını ileri sürerek, "Biz Çorum halkı olarak bu belediyeye bu iktidara 25 yıldır bir hizmet göremedik. Yanımızda olan Yozgat'a gitsin hizmeti takdir ediyoruz. Bütün hizmet hava alanından, hızlı treninden, et balığından, polis okuluna kadar her hizmet oraya gitti. Çorum halkı da yüzde 70'ler ile bu oyu verdi bu iktidara. Bugün yine isteniyor. Ne yüzle vereceğiz. Vermeyeceğiz artık. Hizmet göremiyoruz. Emekli olarak artık maaş da göremiyoruz" dedi.

"BELEDİYE MAKYAJ BELEDİYESİ HALİNE GELMİŞ"

Vatandaşın bu sitemi üzerine Oktay Vural, şunları söyledi:

"Maşallah Çorumlu çalışkandır. Çalışıyor, ediyor ama emeğinin karşılığını devlet yatırımı olarak almıyor. Bunu da görüyoruz. Hani diyorlar ya; merkezi yönetimle yerel yönetim bir olursa abat olur falan filan, 30 yıldır yönetiyorlar. Eyvallah burada Çorum'a baktığım zaman elbette bu sıkıntıları görüyorum ama bizler açıkçası belediye makyaj belediyesi haline gelmiş. Şimdi Artık bıçak kemiğe dayandı. Diyorlar ki; '31'inden sonra kemer sıkma daha fazla artacak'. Emeklinin, çiftçinin, vatandaşın sıkacak kemeri kalmadı boğazını sıkıyor nefes alamaz. Nefes alamıyor yahu. Onun için bu sandık sizin için bir nefes almasına vesile olmasını diliyorum. İnşallah buradaki meydanda bu gören gözler, bu duyan kulaklar da şahadet etsin Cenab-ı hak bunun arkasında, karşısında herhangi bir şey yaptımsa bu bedeli de bana ödettirsin. Hep birlikte bu milletle birlikte iyilikleri çoğaltmaya kötülükleri def etmeye çalışmamız lazım. Her şey kötü her şey iyi diyemeyiz değerli kardeşlerim, İyi vardır iyi diyeceğiz, kötü vardır kötü diyeceğiz. Kazanan milletimiz olsun."