Oktay Yılmaz\'dan Su Zammına Ret: \'Popülist Politikaların Bedelini Vatandaşa Ödetmeyiz\'

Oktay Yılmaz'dan yüzde 30'luk su zammına ret

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 30'luk zam kararına Cumhur İttifakı ret oyu verdi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı birinci oturumu öncesi gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu'nda söz alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarına yönelik gerçekleştirmek istediği yüzde 30'luk zammın aslında kullanım kotalarında yapılan oynama ile neredeyse yüzde 100 oranında artacağına dikkat çekerek, söz konusu karara Cumhur İttifakı Grubu olarak ret oyu vereceklerini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, Mustafa Bozbey'in 2024 Yerel Seçimleri dönemindeki popülist politikalarının faturasını millete ödettirmeyeceklerinin altını çizdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı birinci oturumu gerçekleştirildi. Meclis oturumu öncesi yapılan BUSKİ Genel Kurulu'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, artan maliyetleri gerekçe göstererek su faturalarında yapmayı teklif ettiği yüzde 30'luk zam, Cumhur İttifakı grubu tarafından reddedildi. Cumhur İttifakı Grubu adına konuşan Yıldırım Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilen zam oranının yüzde 30'da kalmayacağını yapılan kota değişiklikleriyle yüzde 105 oranına kadar yükselebileceğinin altını çizdi. Su fiyatlarına geçtiğimiz yıldan bu yana enflasyon kaynaklı yüzde 42,23 oranında bir zammın gerçekleştiğini, yapılmak istenen zammın enflasyon farkının üstüne bir daha zam anlamına geldiğini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Bu getirmiş olduğunuz zam teklifi ile ne yapmak istiyorsunuz? 12 metreküp su tüketimi olan bir evin faturası zam ile birlikte yüzde 54 artarak 401 TL'den 619 TL'ye yükseliyor. 18 metreküp su tüketimi olan hanenin faturası zam ile birlikte yüzde 96 artarak 593 TL'den bin 164 TL'ye yükseliyor. 25 metreküp üzeri tüketimi olanın ise yüzde 105 oranında artarak 999 TL'den 2 bin 47 TL'ye yükseliyor" dedi.

Başkan Yılmaz, "Popülist politikalarınızın bedelini vatandaşa ödetmeyiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 2024 Yerel Seçimleri sonrasında popülist politikalarla su faturalarında yüzde 25'lik indirim yaptığını ve bu indirimi Cumhur İttifakı grubu olarak vatandaşın lehine olduğu için desteklediklerini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, Mustafa Bozbey'in bu popülist politikalarının bedelini vatandaşa ödetmeye çalıştığını söyledi. Cumhur ittifakı grubu olarak vatandaşın aleyhine gelişen bu zam talebinin sonuna kadar karşısında olduklarına işaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Cumhur İttifakı grubu olarak su faturalarındaki tarifelerin mevcut haliyle devam etmesinden yana oy kullanacaklarını ifade etti.

Zam teklifi konusunda ısrarcı olacaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sayıştay denetiminde 'hayır' oyu kullanan meclis üyelerini Sayıştay yetkililerine bildireceklerini söyledi. Cumhur İttifakı grubu olarak zam teklifini reddederken Mustafa Bozbey'in Sayıştay tehdidinden korkmadıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumhur İttifakı grubu olarak Sayıştay tehdidine karşı Mustafa Bozbey'in bir özür dilememesi durumunda ikinci oturuma katılmayacaklarını da sözlerine ekledi. Su faturalarına yapılmak istenen zam teklifi Cumhur İttifakı grubunun ret oyuyla oy çokluğuyla reddedildi.