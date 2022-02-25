Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı - Son Dakika
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Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı

25.02.2022 09:57
Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı

Sinop'ta yaşayan Veli Gör (54), okuduğu ilkokulun şu an atıl durumda olan binasını kiralayıp, istiridye mantarı üretimine başladı.

Sinop'ta yaşayan Veli Gör (54), okuduğu ilkokulun şu an atıl durumda olan binasını kiralayıp, istiridye mantarı üretimine başladı. Ayda 3 ton mantar üretiyor.

Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde yaşayan Veli Gör, atıl halde duran tek katlı okul binasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kiraladı. Burada mantar üreten Gör, kapasitesini gün geçtikçe artırdı. Gör, ayda 3 ton istiridye mantarı üretir hale geldi. Okulun bir sınıfında istiridye mantarı üretimi yaptığını belirten Gör, "Hammaddemiz saman. Ben bu işi biraz daha zengin yapıyorum. Özellikle gürgen talaşını kullanıyorum. Saman buğday samanı. Diğer samanlar olmuyor. Çeltik samanını karıştırdığımız zaman biraz daha üslubunu bozuyor. Ondan da denedim. Yıllardır yapma bozma olarak uyguladım. Genel olarak buğday samanını kullanıyorum. Normal şartlarda gürgen talaşının yüzde 5 kullanılması gerekiyor ama ben talaşı genellikle ağırlıklı koyuyorum. Çünkü doğaya uygun bir mantar çıkması gerekiyor. Benim mantarım doğaya çok uygun. Kullandığım malzemeler Saman, gürgen talaşı, mısır somağı, buğday kepeği ve kireç. Buradaki buğdaya 10 gün bir oraya bir buraya aktararak karıyoruz" dedi.

Gör, kendisine ait yöntemle ayda 3 ton mantar ürettiği sözlerine ekledi. - SİNOP

Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı
Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı
Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Mantar, Buğday, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı - Son Dakika


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