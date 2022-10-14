Okul pansiyonları tek tek denetleniyor - Son Dakika
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Okul pansiyonları tek tek denetleniyor

14.10.2022 16:18
Okul pansiyonları tek tek denetleniyor

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlanmasına yönelik yürütülen pansiyon denetimleri devam ediyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlanmasına yönelik yürütülen pansiyon denetimleri devam ediyor.

İl merkezinde Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında eğitim müfettişleri başkan ve yardımcısı, milli eğitim müdür yardımcıları ve tüm şube müdürleri tarafından ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürleri başkanlığında ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla inceleme, tespit ve denetim komisyonları il genelinde bulunan tüm pansiyonları ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

İl Milli müdürlüğünce oluşturulan heyet bu çerçevede pansiyonlarda hem öğrencilerle akşam yemeği yedi hem de mutfak, yemekhane, yatakhane, çamaşırhane ve banyo gibi yerleri denetledi.

Heyet, ayrıca denetimler de öğrencilerle sohbet ederek sorunlarının olup olmadığını sorarak eğitimle ilgili talepleri dinlendi.

Tüm denetimler sonunda yapılan değerlendirme toplantısında birim amirleri ile pansiyonların genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirme toplantısı sonrası açıklamada bulunan Ortaöğretim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı'nın talimatıyla il genelinde tüm ilçelerimizle eşgüdümlü olarak pansiyonlarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizin kendilerinde evinde hissetmelerini istediğimiz pansiyonlarımızda incelemelerde bulunduk. Öğrencilerimizle akşam yemeğinde beraber olduk. Yemekten sonra öğrencilerimizle sohbet ederek pansiyon ve eğitim öğretim taleplerini dinledik. İlimiz genelinde bulunan tüm pansiyonlarımızın öğrencilerimiz için en üst kalitede hizmet vermeye çalıştıklarına şahit olduk. Pansiyon ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden ve çalışmalarında gösterdikleri özenden dolayı okul müdürü ve idarecilerine, pansiyon idaresi, nöbetçi öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak ve aile ortamını hissetmelerin sağlanmasına yönelik ziyaretlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okul pansiyonları tek tek denetleniyor - Son Dakika

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