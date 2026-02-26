Okul Temizlikçileri İşten Çıkarılıyor - Son Dakika
Okul Temizlikçileri İşten Çıkarılıyor

Okul Temizlikçileri İşten Çıkarılıyor
26.02.2026 14:35
DES Genel Başkanı Çelebi, temizlik personelinin işten çıkarılmasının okullarda hijyen riskini artıracağını belirtti.

İŞKUR kapsamında okullarda görev yapan temizlik personelinin 28 Şubat itibarıyla işlerine son verilecek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı ve ALKON Genel Başkan Yardımcısı İshak Çelebi, eğitim kurumlarının ciddi bir hijyen ve sağlık riskiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Çelebi açıklamasında, "Zaten sınırlı imkanlarla eğitim hizmeti yürütmeye çalışan okulların temizlik hizmetlerinden mahrum bırakılması hem öğrencilerimizin sağlığını hem de eğitim ortamlarının güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni alımların 9 Mart'ta başlayacağının duyurulduğunu hatırlatan Çelebi, süreçle ilgili çok sayıda belirsizlik bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Alımlar ne zaman tamamlanacak? Kimler çalıştırılacak? Yeterli personel bulunabilecek mi? Aradaki bir haftalık boşluk nasıl doldurulacak? Bu soruların hiçbirine net yanıt verilmiş değildir."

Okulların yalnızca ders yapılan mekanlar olmadığını vurgulayan Çelebi, her gün yüzlerce öğrencinin, öğretmenin ve çalışanın bir arada bulunduğu bu kamusal alanların düzenli ve nitelikli biçimde temizlenmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. İŞKUR kapsamında çalışan emekçilerin görevlerine son verilmesiyle birlikte birçok okulun temizlik hizmetini sürdüremez hale geleceğinin açık olduğunu ifade eden Çelebi, eğitim sisteminin yükünün geçici istihdam modelleriyle taşınmaya çalışılmasının sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Yetkililere çağrı

Çelebi açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Okulların açılış ve kapanış tarihleri yıl başında ilan ediliyorsa, temizlik personeli planlaması da buna göre önceden yapılmalıdır. Bu sorunun yükü okullara bırakılmamalı; okul yönetimleri velilerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Okulların temizlik ihtiyacı kalıcı ve yıl boyu istihdam yoluyla karşılanmalıdır. Temizlik olmadan sağlık, sağlık olmadan eğitim olmaz. Milli Eğitim Bakanlığını bu soruna acilen kalıcı ve etkili bir çözüm üretmeye davet ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çelebi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okul Temizlikçileri İşten Çıkarılıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Okul Temizlikçileri İşten Çıkarılıyor - Son Dakika
