Okumanın yaşı olmaz dediler, 40'lı yaşlarda üniversiteli oldular - Son Dakika
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Okumanın yaşı olmaz dediler, 40'lı yaşlarda üniversiteli oldular

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Tasarım Bölümünde 40'lı yaşlarda 6 kadın öğrenci, diğer öğrencilerle birlikte öğrenim görüyor. Moda endüstrisinde kariyer yapmak isteyen gençlerin yanı sıra, sektörde deneyimli usta öğreticiler ve kadın girişimciler de üniversite eğitimi alıyor. Öğrenciler, hayat boyu öğrenme politikasını destekleyerek, hiçbir şey için geç olmadığını vurguluyor.

27.05.2024 04:54
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Okumanın yaşı olmaz dediler, 40'lı yaşlarda üniversiteli oldular

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Tasarım Bölümünde "okumanın yaşı olmaz" diyen 40'lı yaşlarda 6 kadında, diğer öğrencilerle birlikte öğrenim görüyor.

Üniversite eğitim alan öğrenciler arasında moda endüstrisinde kariyer yapmak isteyen gençlerin yanı sıra, sektörde deneyimli usta öğreticiler ve kendi işletmelerini yöneten kadın girişimciler de bulunuyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde 9 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Hilal Uslu, üniversite eğitimine duyduğu ihtiyacın gerekliliğine değinerek şu ifadelere yer verdi: "Daha profesyonel bir eğitim vermek amacıyla üniversite eğitimine ihtiyaç duydum. Bu sayede kursiyerlerimize daha profesyonel ve yeterli bir eğitim verebileceğimizi umut ediyorum. Gençlerle birlikte güzel iki yıl geçirdik. Buradan öğrendiklerimizi ve bilgilerimizi Halk Eğitim Merkezi'nde öğrencilerimize aktaracağız."

"Hiçbir şey için geç değil"

Moda tasarımı alanında alaylı olarak edindiği bilgi ve deneyimlerini akademik bir eğitimle pekiştirmek isteyen öğrencilerden bir diğeri Nedime Yalçın, hayat boyu öğrenme politikasını desteklediğini ifade ederek, "Halihazırda bir işletmem var ve zaten bu işi yapıyorum. Moda tasarımı okuyarak alaylı olan tarafımı diplomalı hale getirmek istedim, bu benim için güzel bir heyecan oldu. Burada, neredeyse çocuğum yaşındaki arkadaşlarımla aynı merdivenleri, aynı bölümü paylaşmak ve aynı eğitimi almak çok hoşuma gitti. Hayatımın en eğlenceli ve en heyecanlı serüvenini yaşadım bu iki yıl içerisinde. Keşke dört yıllık olsaydı. Bana kattıkları ve diplomamı alacağım için de çok mutluyum. Çocuklarıma, eşime ve bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kızım bu sene üniversite sınavına hazırlanıyor. O üniversite sınavına hazırlanırken ben üniversiteyi bitirmiş olacağım. Hiçbir şey için geç değil. İnsan istedikten sonra her şeyi her zaman ve her ortamda başarabilir. İnsan öğrenmek istedikten sonra çevresindeki her kişiden mutlaka iyi ya da kötü bir tecrübe ve kazanım elde edebilir. Bana yardımcı olan, destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Okumanın yaşı olmaz dediler, 40\'lı yaşlarda üniversiteli oldular
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Okumanın yaşı olmaz dediler, 40'lı yaşlarda üniversiteli oldular - Son Dakika

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