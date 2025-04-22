Okyanus, Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Okyanus, Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturdu

Okyanus, Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Besime Özderici İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Okyanus Atik, Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturdu.

22.04.2025 12:37  Güncelleme: 12:40
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Besime Özderici İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Okyanus Atik, Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Besime Özderici İlkokulu Müdürü Ender Onur Armağan, öğretmenler ve öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı'yı ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da hazır bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Başkan Büyükkılıç'ın koltuğuna, 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Okyanus Atik oturdu.

Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı ve çocuklarımıza ithaf edilen özel bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir aradayız. Büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

23 Nisan'ın sadece Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi değil, aynı zamanda çocukların dünyada kendilerine ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayram, bizlere, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimizi göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yarının Kayseri'sini siz çocuklarla birlikte inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim."

"23 Nisan, Biz Çocuklara Duyulan Güvenin ve Verilen Değerin En Güzel Göstergesidir"

Başkan vekili Bostancı, daha sonra koltuğu öğrenci Okyanus Atik'e devretti. Minik başkan Okyanus Atik, 23 Nisan'ın çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamlı günde bizleri burada misafir ettiğiniz için öncelikle sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunmaktan onur duyuyorum. 23 Nisan sadece bir bayram değil, biz çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak, onun gösterdiği yolda ilerlemek bizler için hem bir onur hem de sorumluluktur" şeklinde konuştu.

"Çocuk Dostu Şehirler İnşa Etme Çabanız Bizlere Umut Veriyor"

Şehirlerin sadece binalarla değil, mutlu insanlarla güzel olduğunu kaydeden Atik, "Bugün temsili olarak devraldığımız bu makam, çocukların fikirlerinin ve hayallerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Belki de bir gün bu koltuklarda bizler görev alacağız. Biz çocuklar doğayla dost, güvenli, temiz, eğitime ve sanata değer veren bir şehirde yaşamak istiyoruz. Çünkü şehirler sadece binalarla değil, mutlu insanlarla güzeldir. Bu noktada çocuk dostu şehirler inşa etme çabanız bizlere umut veriyor. Biz de daha çok okuyarak, düşünerek ve çalışarak bu yolda ilerlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Atik, okullarında ders aralarında vakit geçirdikleri bir alanın güvenli bir oyun alanına dönüştürülmesi taleplerini de dile getirdi.

Bostancı, minik başkanın bu talebini yerinde bularak, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak'a gereğinin yapılması için talimatları iletmesini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri de yad eden minik başkan Atik, "Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

Başkan Vekili Ahmet Bostancı, doktor olmak isteyen Okyanus'a ve diğer öğrencilere günün anısına hediye takdim etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu da izletildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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