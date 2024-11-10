Oltu'da Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Oltu'da Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıldönümünde Oltu'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma programında çeşitli gösteriler, konuşmalar ve müzik performansları yer aldı.

10.11.2024 13:07
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Oltu'da Atatürk'ü anma programları düzenlendi

ERZURUM - Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıldönümünde Oltu'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Anma programı, Oltu Hükümet Meydanı'nda başladı. Burada, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir coşku ve saygı ile takip edildi.

Hükümet Meydanındaki programın ardından, Oltu Karabekir Ortaokulu'nun hazırladığı anma programı için Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'na geçildi. Burada, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Karabekir Ortaokulu öğrencilerinden Sevda Betül Korkmaz, Atatürk'ün yaşamı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıları hakkında anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Programın devamında, okul öğrencileri tarafından "Benim Adım Mustafa Kemal" adlı oratoryo gösterisi sunuldu. Bu gösteri, Atatürk'ün hayatını ve Cumhuriyet'e olan katkılarını etkileyici bir şekilde sahneye taşıdı. Öğrencilerden Zehra Çelebi, "Mustafa Kemali Düşünüyorum" adlı şiirini seslendirerek duygusal anlar yaşattı. Ardından, Karabekir Ortaokulu korosu Türküler söyledi. Öğrencilerden Ercin Uğur ise "Mustafa Kemaller Tükenmez" adlı şiiri okudu. Oltu'daki anma programı, Karabekir Ortaokulu öğretmenlerinin hazırladığı slayt gösterisiyle devam etti. Bu slayt gösterisi, Atatürk'ün hayatını, düşüncelerini ve Türk milletine yaptığı katkıları anlatan çeşitli görselleri içeriyordu. Etkinliğin sonunda, Oltu'daki müzik öğretmenlerinin hazırladığı Türkü konseri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan, Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin başarıları, protokol tarafından takdirle karşılandı ve ödülleri büyük bir coşkuyla verildi. Oltu'daki Atatürk anma etkinlikleri, ilçedeki eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından coşku ve saygı içerisinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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