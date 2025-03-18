Oltu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Oltu'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerle kutlandı

Oltu\'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerle kutlandı

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Erzurum'un Oltu ilçesinde törenlerle kutlandı.

18.03.2025 13:40  Güncelleme: 13:55
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Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Erzurum'un Oltu ilçesinde törenlerle kutlandı.

Program sabah saatlerinde Oltu Aslan Paşa Şehitliği'nde çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Topçu Üsteğmen Şakir Civaoğlu açılış konuşması yaptı. Civaoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihindeki önemine ve şehitlerin kahramanlıklarına dikkat çekerek, şehitlerimizi anmanın ulusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi'nin yaptığı dua sonrası protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret etti. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Hakan Yay ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, şehit babası Metin Taşçı ile bir araya gelerek, oğlunun şehitlik hikayesini dinlediler. Ardından protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına beyaz karanfiller bıraktı.

Kutlamalara Oltu Anadolu Lisesi'nin hazırladığı Kaymakamlık toplantı salonunda devam edildi. Burada Oltu Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Canan Bektaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenci Mustafa Uğur Cengiz, ünlü "Bayrak Rüzgar Bekliyor" adlı şiiri okudu. Şevval Pehlivan ise "Mehmet Toprak Oldu" adlı şiiri seslendirdi. "Son Yoklama" adlı gölge tiyatrosu Çanakkale ruhunu bir kez daha hissettirdi. Okul korosu da, birbirinden güzel türküler seslendirerek, etkinliğe duygusal bir atmosfer kattı.

Oltu Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödüller verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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