Oltu'da Kort Tenisi Turnuvası Coşkusu

- Oltu'da kort tenisi heyecanı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen kort tenisi turnuvası ilgi gördü. İlçe kaymakamı ve belediye başkanları gençleri teşvik etmek için raketleri alarak maç yaptı.

Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü münasebetiyle, Oltu Kaymakamlığı öncülüğünde 'Kort Tenisi Turnuvası' düzenlendi. Etkinlik, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin katılımıyla başladı. Turnuvanın açılış maçını ise Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ile Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi yaptı.

Turnuvanın antrenörlüğünü üstlenen Abdullah Bora, sporculara rehberlik ederken, yarışma eğlenceli olduğu kadar oldukça zorlu maçlara da sahne oldu. Turnuvanın sonunda Feyza Algül şampiyon olurken, Tuğçe Nur Kara ikinci, Dilara Toksoy üçüncü, Rumeysa Burulday ise dördüncü sırada yer aldı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, turnuvada yarışan sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Her iki isim de Oltu'da gelecekte çok daha profesyonel kort tenisi sporcularının yetişeceğine inandıklarını belirtti.