Oltu'da Muhtarlar Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Oltu'da Muhtarlar Zirvesi Gerçekleşti

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaymakamlık toplantı salonunda genişletilmiş muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda, ilçe merkezi ve köylerin sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Kaymakam ve kurum müdürleri, sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca, görevlerini yeterince yerine getirmeyen muhtarlar hakkında soruşturma açılacağını belirten Kaymakam, görevden alınan muhtarların ömür boyu seçimlere katılamayacaklarını da söyledi.

11.09.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da muhtarlar zirvesi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kaymakamlık toplantı salonunda genişletilmiş muhtarlar toplantısı yapıldı.

Toplantıya Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik başkanlık ederken, ilçedeki tüm kurum müdürleri ve Oltu ilçe merkezi ile köy muhtarlarının tamamı katıldı. Toplantıda, ilçe merkezi ve köylerin sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Kaymakam Çelik ve kurum müdürleri, sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundular. Mahalle ve köy muhtarları, kendi bölgelerindeki sorunları Kaymakam Çelik'e aktarma fırsatı buldular.

Kaymakam Mustafa Çelik, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Bütün mahallelerimizdeki sorunları birer birer çözeceğiz. İşlerin aciliyetine göre sıralandırıp en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi. Ayrıca, görevlerini yeterince yerine getirmeyen muhtarlar hakkında soruşturma açılacağını belirten Çelik, görevden alınan muhtarların ömür boyu seçimlere katılamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Politika, Erzurum, Güncel, Yerel, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da Muhtarlar Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu'da Muhtarlar Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement