Oltu\'da Tıp Bayramı\'nda Doktorlarla İftar Buluşması

Erzurum'un Oltu ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla iftar buluşması düzenlendi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan doktorlarla iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalışan tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz" diyerek, sağlık çalışanlarının önemine dikkat çektiler.

İftar yemeği sonrası, Kaymakam Çelik ve Başkan Çelebi, katılan doktorlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek, bu özel günü anlamlı bir şekilde taçlandırdılar. Bu buluşma, doktorların özverili çalışmalarını takdir etmek ve sağlık sektöründeki güçlü dayanışmayı pekiştirmek adına önemli bir etkinlik olarak kaydedildi. - ERZURUM