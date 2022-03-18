Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu - Son Dakika

Oltu Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı kapsamında düzenlenen yemekte protokol, Oltu ve köylerinde ikamet eden şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Oltu- Göle Karayolu üzerinde bulunan Saklı Bahçe Cağ Kebap salonunda düzenlenen yemek programında Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal şehit aileleri ve gazilerle tek tek tokalaşarak hal hatır sordu. Kaymakam Bakkal şehit aileleri ve gazilere her türlü sıkıntılarında her zaman yanlarında olduğunu belirterek "Sizler bizim tacımızsınız" dedi.

Ardından yemeğe katılan misafirlere Oltu Cağ Kebabı ikram edildi. Yemek programına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Erdem Saraçoğlu, Oltu Belediye Başkan vekili Baki Parlak, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt'un yanı sıra kurum ve kuruluş amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ERZURUM