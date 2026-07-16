Oltu\'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen anma etkinlikleri, Kale Meydanı'nda gerçekleştirilen demokrasi nöbeti programıyla devam etti.

Oltu Kale Meydanı'nda başlayan programa ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dua edildi. Daha sonra Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik de yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği birlik, beraberlik ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Program kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Şiiri ile 15 Temmuz Demokrasi Şiiri okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı da sinevizyon aracılığıyla alanda bulunan vatandaşlara izletildi. Anma programında Oltu Müftülüğü İlahi Grubu tarafından seslendirilen ilahiler duygu dolu anlar yaşatırken, Oltu Kaymakamlığı ile Oltu Belediyesi tarafından demokrasi nöbetini sürdüren vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunuldu. Gece saat 00.13'te Türkiye genelinde olduğu gibi Oltu'daki tüm camilerden sela okundu. Sela okunmasının ardından vatandaşlar, sabah namazında Oltu Aslanpaşa Camii'nde yeniden bir araya gelmek üzere programı tamamladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Oltulular demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha ortaya konuldu. - ERZURUM