Olukta filizlenen ağaçlar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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Olukta filizlenen ağaçlar şaşkınlığa neden oldu

12.10.2022 11:24

Olukta filizlenen ağaçlar şaşkınlığa neden oldu Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir apartmanın yağmurluk oluğunda kendiliğinden filizlenen kavak ve söğüt ağaçları şaşkınlığa neden oldu Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir apartmanın yağmurluk oluğunda kendiliğinden filizlenen kavak ve söğüt...

Olukta filizlenen ağaçlar şaşkınlığa neden oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir apartmanın yağmurluk oluğunda kendiliğinden filizlenen kavak ve söğüt ağaçları şaşkınlığa neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir apartmanın yağmurluk oluğunda kendiliğinden filizlenen kavak ve söğüt ağaçları şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde görenlerin şaşkınlık yaşadığı bir olay yaşandı. Yenidoğan Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın yağmur oluğu kısmında kavak ve söğüt ağaçları filizlendi. Ağaçların yanı sıra bazı yabani bitkiler büyüdü. Kendiliğinden filizlenen ağaç ve bitkileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mahalle sakinlerinden Celal Kovalı, filizlenen ağaçları tesadüfen fark ettiğini söyleyerek, "Ben yıllardır burada dükkan işletiyorum. Bu sokakta oturuyorum. Bunca zaman gidip geldim. Şu ilginç olayı görmedim. Dikkatlice baktığımda çatı oluğunda selvi ve söğüt ağacının filizlendiğini gördüm. Çatı oluğu herhangi bir toprak onun yetişebileceği herhangi bir özellik yok. Cenabı Allah onu orada canlandırmış. Bu yoldan 40 yıldır gidip geliyorum hiç fark etmedim ama bugün bir kuşun dikkatimi çekmesi üzerine baktım domates dalı falan zannettim ama değilmiş. Bildiğimiz bahçede yetişen kavak ağacı aynı zamanda söğüt dalı. Orada yeşermiş. Verince Mevla'm her yerde veriyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Olukta filizlenen ağaçlar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika

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